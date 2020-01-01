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برترین توکن‌ های WBNB پل‌بندی شده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش WBNB پل‌بندی شده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 263.35
0.00%
-0.47%
-56.65%
$ 957.84K
$ 24.67

سوالات متداول

توکن‌ های WBNB پل‌بندی شده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های WBNB پل‌بندی شده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 1 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $957.84K می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن WBNB پل‌بندی شده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته WBNB پل‌بندی شده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WBNB با ثبت تغییر قیمتی -0.47% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن WBNB پل‌بندی شده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 1 توکن از دسته WBNB پل‌بندی شده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص WBNB پل‌بندی شده می‌توان به WBNB اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته WBNB پل‌بندی شده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های WBNB پل‌بندی شده در حال حاضر حدود $957.84K برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش WBNB پل‌بندی شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.