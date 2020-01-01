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برترین توکن‌ های تتر پل زده شده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش تتر پل زده شده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998843
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 52.92M
2
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.999203
0.00%
-0.00%
-0.28%
$ 2.62M
$ 7.39M
3
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 1.003
+1.10%
+0.01%
+0.55%
$ 2.48M
$ 429.84K
4
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998775
-0.01%
0.00%
+0.10%
$ 1.09M
$ 14.41K
5
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998486
+0.04%
0.00%
-0.03%
$ 809.46K
$ 120.95K
6
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.965234
0.00%
-0.00%
-1.99%
$ 41.15K
$ 8.91

سوالات متداول

توکن‌ های تتر پل زده شده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های تتر پل زده شده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 6 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $4.07B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن تتر پل زده شده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته تتر پل زده شده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن USDT با ثبت تغییر قیمتی 0.01% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن تتر پل زده شده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 6 توکن از دسته تتر پل زده شده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص تتر پل زده شده می‌توان به USDT0, USDT, USDT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته تتر پل زده شده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های تتر پل زده شده در حال حاضر حدود $4.07B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش تتر پل زده شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.