اقتصاد توکنی Catalyse AI (CAI)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Catalyse AI (CAI)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 17:42:05 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Catalyse AI (CAI)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Catalyse AI (CAI)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 336.87K
$ 336.87K
کل عرضه:
$ 100.00M
$ 100.00M
منبع تغذیه در گردش:
$ 100.00M
$ 100.00M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 336.87K
$ 336.87K
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.12569
$ 0.12569
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00180061
$ 0.00180061
قیمت فعلی:
$ 0.0033687
$ 0.0033687

اطلاعات Catalyse AI (CAI).

Unleash Your Vision, Build in 3D Instantly

Bring your imagination to life with Catalyse. Create breathtaking 3D environments effortlessly—no expertise required, just pure creativity.

Catalyse app Don't just generate. Create. Catalyse is a revolutionary way to create and control your AI artwork.

Catalyse Ai lets you create stunning 360° landscapes in just a few clicks. Whether you’re a game developer, artist, or just love experimenting with creative tools.

YOUR IDEAS, INSTANTLY TRANSFORMED Turn simple prompts into stunning 3D worlds in seconds. With Catalyse, your creativity knows no bounds. Our AI-powered platform enables you to design immersive, high-quality environments faster and smarter.

Built for Creators Like You. Whether you’re a Game developer, architect, content creator, or 3D artist, Catalyse gives you the tools to design faster and more effectively. From photorealistic environments to stylized worlds, our platform adapts to your creative needs.

وب‌ سایت رسمی:
https://catalyse.gg

توکنومیکس Catalyse AI (CAI): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Catalyse AI (CAI) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های CAI که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های CAI که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی CAI را درک کردید، قیمت زنده توکن CAI را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت CAI

می‌خواهید بدانید که CAI به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت CAI ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

