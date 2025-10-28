قیمت Catalyse AI (CAI)
قیمت لحظه ای Catalyse AI (CAI) برابر است با $0.0033687. در 24 ساعت گذشته، CAI در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CAI برابر با $ 0.12569 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00180061 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، CAI در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Catalyse AI برابر است با $ 336.87K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CAI برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 336.87K است.
امروز، تغییر قیمت Catalyse AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Catalyse AI به USD به میزان $ 0.0000000000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Catalyse AI به USD به میزان $ 0.0000000000 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Catalyse AI به USD به میزان $ -0.0003704810283826524 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|--
|30 روز
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 روز
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 روز
|$ -0.0003704810283826524
|-9.90%
Unleash Your Vision, Build in 3D Instantly
Bring your imagination to life with Catalyse. Create breathtaking 3D environments effortlessly—no expertise required, just pure creativity.
Catalyse app Don't just generate. Create. Catalyse is a revolutionary way to create and control your AI artwork.
Catalyse Ai lets you create stunning 360° landscapes in just a few clicks. Whether you’re a game developer, artist, or just love experimenting with creative tools.
YOUR IDEAS, INSTANTLY TRANSFORMED Turn simple prompts into stunning 3D worlds in seconds. With Catalyse, your creativity knows no bounds. Our AI-powered platform enables you to design immersive, high-quality environments faster and smarter.
Built for Creators Like You. Whether you’re a Game developer, architect, content creator, or 3D artist, Catalyse gives you the tools to design faster and more effectively. From photorealistic environments to stylized worlds, our platform adapts to your creative needs.
