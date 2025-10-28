قیمت لحظه‌ ای Catalyse AI امروز برابر است با 0.0033687 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Catalyse AI امروز برابر است با 0.0033687 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Catalyse AI

قیمت Catalyse AI (CAI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CAI به USD:

$0.0033687
$0.0033687
0.00%1D
mexc
USD
نمودار قیمت لحظه ای Catalyse AI (CAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:36:56 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Catalyse AI (CAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.12569
$ 0.12569

$ 0.00180061
$ 0.00180061

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Catalyse AI (CAI) برابر است با $0.0033687. در 24 ساعت گذشته، CAI در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CAI برابر با $ 0.12569 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00180061 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CAI در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Catalyse AI (CAI)

$ 336.87K
$ 336.87K

--
----

$ 336.87K
$ 336.87K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Catalyse AI برابر است با $ 336.87K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CAI برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 336.87K است.

تاریخچه قیمت Catalyse AI (CAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Catalyse AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Catalyse AI به USD به میزان $ 0.0000000000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Catalyse AI به USD به میزان $ 0.0000000000 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Catalyse AI به USD به میزان $ -0.0003704810283826524 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0.00000000000.00%
60 روز$ 0.00000000000.00%
90 روز$ -0.0003704810283826524-9.90%

Catalyse AICAI چیست

Unleash Your Vision, Build in 3D Instantly

Bring your imagination to life with Catalyse. Create breathtaking 3D environments effortlessly—no expertise required, just pure creativity.

Catalyse app Don't just generate. Create. Catalyse is a revolutionary way to create and control your AI artwork.

Catalyse Ai lets you create stunning 360° landscapes in just a few clicks. Whether you’re a game developer, artist, or just love experimenting with creative tools.

YOUR IDEAS, INSTANTLY TRANSFORMED Turn simple prompts into stunning 3D worlds in seconds. With Catalyse, your creativity knows no bounds. Our AI-powered platform enables you to design immersive, high-quality environments faster and smarter.

Built for Creators Like You. Whether you’re a Game developer, architect, content creator, or 3D artist, Catalyse gives you the tools to design faster and more effectively. From photorealistic environments to stylized worlds, our platform adapts to your creative needs.

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Catalyse AI (USD)

ارزش Catalyse AI (CAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Catalyse AI (CAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Catalyse AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Catalyse AI را بررسی کنید!

CAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Catalyse AI (CAI)

درک، توکنومیکس Catalyse AI (CAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Catalyse AI (CAI)

امروز Catalyse AI (CAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CAI به واحد USD برابر است با 0.0033687 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CAI نسبت به USD برابر است با $ 0.0033687. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Catalyse AI چقدر است؟
ارزش بازار CAI برابر است با $ 336.87K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CAI چقدر است؟
عرضه در گردش CAI برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CAI چقدر بوده است؟
CAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.12569 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00180061 USD رسید.
حجم معاملات CAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CAI برابر است با -- USD.
آیا CAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CAI مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Catalyse AI (CAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

