قیمت لحظه‌ ای cat in stool امروز برابر است با 0.00000776 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COOL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COOL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای cat in stool امروز برابر است با 0.00000776 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COOL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COOL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره COOL

اطلاعات قیمت COOL

وب‌سایت رسمی COOL

توکنومیکس COOL

پیش‌بینی قیمت COOL

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو cat in stool

قیمت cat in stool (COOL)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 COOL به USD:

--
----
-4.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای cat in stool (COOL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:50:40 (UTC+8)

اطلاعات قیمت cat in stool (COOL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00000772
$ 0.00000772$ 0.00000772
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00000815
$ 0.00000815$ 0.00000815
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00000772
$ 0.00000772$ 0.00000772

$ 0.00000815
$ 0.00000815$ 0.00000815

$ 0.00006854
$ 0.00006854$ 0.00006854

$ 0.00000766
$ 0.00000766$ 0.00000766

-0.01%

-4.61%

-1.97%

-1.97%

قیمت لحظه‌ ای cat in stool (COOL) برابر است با $0.00000776. در 24 ساعت گذشته، COOL در بازه قیمتی حداقل $ 0.00000772 تا حداکثر $ 0.00000815 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته COOL برابر با $ 0.00006854 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000766 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، COOL در یک ساعت گذشته -0.01%، در 24 ساعت گذشته -4.61% و در 7 روز گذشته -1.97% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار cat in stool (COOL)

$ 7.75K
$ 7.75K$ 7.75K

--
----

$ 7.75K
$ 7.75K$ 7.75K

997.66M
997.66M 997.66M

997,659,477.392268
997,659,477.392268 997,659,477.392268

ارزش بازار فعلی cat in stool برابر است با $ 7.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش COOL برابر است با 997.66M، و عرضه کل آن 997659477.392268 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.75K است.

تاریخچه قیمت cat in stool (COOL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت cat in stool به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت cat in stool به USD به میزان $ -0.0000024909 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت cat in stool به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت cat in stool به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-4.61%
30 روز$ -0.0000024909-32.09%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

cat in stoolCOOL چیست

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع cat in stool (COOL)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت cat in stool (USD)

ارزش cat in stool (COOL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از cat in stool (COOL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت cat in stool را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت cat in stool را بررسی کنید!

COOL به ارزهای محلی

توکنومیکس cat in stool (COOL)

درک، توکنومیکس cat in stool (COOL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COOL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره cat in stool (COOL)

امروز cat in stool (COOL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای COOL به واحد USD برابر است با 0.00000776 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی COOL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی COOL نسبت به USD برابر است با $ 0.00000776. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار cat in stool چقدر است؟
ارزش بازار COOL برابر است با $ 7.75K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش COOL چقدر است؟
عرضه در گردش COOL برابر است با 997.66M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت COOL چقدر بوده است؟
COOL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00006854 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت COOL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
COOL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000766 USD رسید.
حجم معاملات COOL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COOL برابر است با -- USD.
آیا COOL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد COOL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COOL مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:50:40 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به cat in stool (COOL)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,076.68
$114,076.68$114,076.68

-0.77%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,105.15
$4,105.15$4,105.15

-1.62%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04715
$0.04715$0.04715

-15.36%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.26
$200.26$200.26

+0.07%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4050
$4.4050$4.4050

-15.06%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,105.15
$4,105.15$4,105.15

-1.62%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,076.68
$114,076.68$114,076.68

-0.77%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.26
$200.26$200.26

+0.07%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6450
$2.6450$2.6450

-0.61%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,130.09
$1,130.09$1,130.09

-1.18%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000005730
$0.0000000000000005730$0.0000000000000005730

+5,156.88%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1674
$0.1674$0.1674

+234.80%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04473
$0.04473$0.04473

+123.65%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000209
$0.0000000000209$0.0000000000209

+104.90%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03662
$0.03662$0.03662

+96.67%