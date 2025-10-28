cat in stoolCOOL چیست

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

منبع cat in stool (COOL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت cat in stool (USD)

ارزش cat in stool (COOL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از cat in stool (COOL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت cat in stool را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت cat in stool را بررسی کنید!

COOL به ارزهای محلی

توکنومیکس cat in stool (COOL)

درک، توکنومیکس cat in stool (COOL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COOL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره cat in stool (COOL) امروز cat in stool (COOL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای COOL به واحد USD برابر است با 0.00000776 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی COOL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000776 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی COOL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار cat in stool چقدر است؟ ارزش بازار COOL برابر است با $ 7.75K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش COOL چقدر است؟ عرضه در گردش COOL برابر است با 997.66M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت COOL چقدر بوده است؟ COOL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00006854 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت COOL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ COOL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000766 USD رسید. حجم معاملات COOL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COOL برابر است با -- USD . آیا COOL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد COOL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COOL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به cat in stool (COOL)