CastDexCASTDEX چیست

CastDex is a next-generation market analysis platform that aggregates real-time data from over 100 chains and surfaces the hottest tokens on Farcaster. Rather than relying on algorithms alone, CastDex puts the power in your hands: each user gets one upvote and one rocket per day to signal the coins they believe in—fueling a genuine, community-driven leaderboard. Discover emerging trends, track on-chain momentum, and see which projects are catching fire before anyone else.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CastDex (CASTDEX) امروز CastDex (CASTDEX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CASTDEX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CASTDEX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CASTDEX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CastDex چقدر است؟ ارزش بازار CASTDEX برابر است با $ 29.93K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CASTDEX چقدر است؟ عرضه در گردش CASTDEX برابر است با 70.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CASTDEX چقدر بوده است؟ CASTDEX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CASTDEX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CASTDEX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CASTDEX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CASTDEX برابر است با -- USD . آیا CASTDEX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CASTDEX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CASTDEX مراجعه کنید.

