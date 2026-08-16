قیمت امروز Cashcat Strategy

قیمت لحظه‌ ای Cashcat Strategy (CATSTR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 25,66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CATSTR به USD برابر با $ 0 برای هر CATSTR می‌ باشد.

توکن Cashcat Strategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 237.708 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,00B CATSTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CATSTR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CATSTR طی یک ساعت گذشته به میزان -%9,78 و در هفت روز اخیر به میزان +%96,51 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59,30K رسیده است.

اطلاعات بازار Cashcat Strategy (CATSTR)

ارزش بازار $ 237,71K$ 237,71K $ 237,71K حجم (24 ساعته) $ 59,30K$ 59,30K $ 59,30K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 237,71K$ 237,71K $ 237,71K سرمایه در گردش 1,00B 1,00B 1,00B عرضه کل 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

ارزش بازار فعلی Cashcat Strategy برابر است با $ 237,71K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59,30K. عرضه در گردش CATSTR برابر است با 1,00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 237,71K است.