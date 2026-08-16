قیمت امروز Cash Cow

قیمت لحظه‌ ای Cash Cow (CASHCOW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.39% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CASHCOW به USD برابر با $ 0 برای هر CASHCOW می‌ باشد.

توکن Cash Cow در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,075.34 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 930.93M CASHCOW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CASHCOW در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CASHCOW طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -8.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Cash Cow (CASHCOW)

ارزش بازار $ 10.08K$ 10.08K $ 10.08K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.08K$ 10.08K $ 10.08K سرمایه در گردش 930.93M 930.93M 930.93M عرضه کل 999,693,569.951552 999,693,569.951552 999,693,569.951552

ارزش بازار فعلی Cash Cow برابر است با $ 10.08K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CASHCOW برابر است با 930.93M، و عرضه کل آن 999693569.951552 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.08K است.