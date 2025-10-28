قیمت لحظه‌ ای Carbon Emission Blockchain امروز برابر است با 0.00603416 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CEB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CEB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Carbon Emission Blockchain امروز برابر است با 0.00603416 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CEB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CEB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Carbon Emission Blockchain

قیمت Carbon Emission Blockchain (CEB)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CEB به USD:

$0.00603416
0.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Carbon Emission Blockchain (CEB)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:50:27 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Carbon Emission Blockchain (CEB) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00603336
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00603962
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00603336
$ 0.00603962
$ 1.49
$ 0.0060306
--

-0.09%

-11.91%

-11.91%

قیمت لحظه‌ ای Carbon Emission Blockchain (CEB) برابر است با $0.00603416. در 24 ساعت گذشته، CEB در بازه قیمتی حداقل $ 0.00603336 تا حداکثر $ 0.00603962 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CEB برابر با $ 1.49 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0060306 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CEB در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.09% و در 7 روز گذشته -11.91% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Carbon Emission Blockchain (CEB)

$ 26.97K
--
$ 60.34K
4.47M
10,000,000.0
ارزش بازار فعلی Carbon Emission Blockchain برابر است با $ 26.97K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CEB برابر است با 4.47M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 60.34K است.

تاریخچه قیمت Carbon Emission Blockchain (CEB) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Carbon Emission Blockchain به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Carbon Emission Blockchain به USD به میزان $ -0.0008785881 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Carbon Emission Blockchain به USD به میزان $ -0.0007652847 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Carbon Emission Blockchain به USD به میزان $ -0.003541746678264735 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.09%
30 روز$ -0.0008785881-14.56%
60 روز$ -0.0007652847-12.68%
90 روز$ -0.003541746678264735-36.98%

Carbon Emission BlockchainCEB چیست

The project aims to advance global carbon neutrality efforts by providing a reliable, efficient, and user-friendly platform for individuals and businesses to engage in carbon emission reduction actions. Through the adoption of clean energy and environmental technologies, the project promotes environmental conservation principles and encourages participants to focus more on environmental protection. By joining the platform, individuals and businesses can assess their carbon emissions, discover methods to reduce them, and take corresponding actions to lower their carbon footprint.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Carbon Emission Blockchain (CEB)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Carbon Emission Blockchain (USD)

ارزش Carbon Emission Blockchain (CEB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Carbon Emission Blockchain (CEB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Carbon Emission Blockchain را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Carbon Emission Blockchain را بررسی کنید!

CEB به ارزهای محلی

توکنومیکس Carbon Emission Blockchain (CEB)

درک، توکنومیکس Carbon Emission Blockchain (CEB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CEB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Carbon Emission Blockchain (CEB)

امروز Carbon Emission Blockchain (CEB) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CEB به واحد USD برابر است با 0.00603416 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CEB نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CEB نسبت به USD برابر است با $ 0.00603416. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Carbon Emission Blockchain چقدر است؟
ارزش بازار CEB برابر است با $ 26.97K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CEB چقدر است؟
عرضه در گردش CEB برابر است با 4.47M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CEB چقدر بوده است؟
CEB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.49 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CEB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CEB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0060306 USD رسید.
حجم معاملات CEB چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CEB برابر است با -- USD.
آیا CEB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CEB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CEB مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Carbon Emission Blockchain (CEB)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

