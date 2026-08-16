قیمت امروز CAPTAIN ROBINHOOD

قیمت لحظه‌ ای CAPTAIN ROBINHOOD (VLAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VLAD به USD برابر با $ 0 برای هر VLAD می‌ باشد.

توکن CAPTAIN ROBINHOOD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,621.72 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B VLAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VLAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VLAD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -79.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CAPTAIN ROBINHOOD (VLAD)

ارزش بازار $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی CAPTAIN ROBINHOOD برابر است با $ 10.62K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VLAD برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.62K است.