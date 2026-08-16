قیمت امروز BUYSEXUAL

قیمت لحظه‌ ای BUYSEXUAL (BUYSEXUAL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BUYSEXUAL به USD برابر با $ 0 برای هر BUYSEXUAL می‌ باشد.

توکن BUYSEXUAL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,071 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M BUYSEXUAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BUYSEXUAL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BUYSEXUAL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -20.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BUYSEXUAL (BUYSEXUAL)

ارزش بازار $ 25.07K$ 25.07K $ 25.07K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.07K$ 25.07K $ 25.07K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,993,420.157134 999,993,420.157134 999,993,420.157134

ارزش بازار فعلی BUYSEXUAL برابر است با $ 25.07K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BUYSEXUAL برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999993420.157134 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.07K است.