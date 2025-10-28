قیمت لحظه‌ ای Buy The News امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NEWS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NEWS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Buy The News امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NEWS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NEWS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره NEWS

اطلاعات قیمت NEWS

وب‌سایت رسمی NEWS

توکنومیکس NEWS

پیش‌بینی قیمت NEWS

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Buy The News

قیمت Buy The News (NEWS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 NEWS به USD:

--
----
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Buy The News (NEWS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:49:37 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Buy The News (NEWS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Buy The News (NEWS) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، NEWS در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته NEWS برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، NEWS در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Buy The News (NEWS)

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

--
----

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,737.089303
999,978,737.089303 999,978,737.089303

ارزش بازار فعلی Buy The News برابر است با $ 6.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NEWS برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999978737.089303 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.38K است.

تاریخچه قیمت Buy The News (NEWS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Buy The News به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Buy The News به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Buy The News به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Buy The News به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0-15.38%
60 روز$ 0-12.06%
90 روز$ 0--

Buy The NewsNEWS چیست

Buy The News is an innovative blockchain news platform dedicated to delivering high quality, credible, and accessible crypto news to a global audience. By combining the expertise of seasoned journalists with the dynamic nature of social media and decentralised finance, we aim to bridge the gap between crypto enthusiasts and mainstream financial readers. Our platform leverages a native token to democratise news reporting, incentivise community participation, and create a sustainable ecosystem for transparent, industry-standard journalism in the blockchain space.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Buy The News (NEWS)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Buy The News (USD)

ارزش Buy The News (NEWS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Buy The News (NEWS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Buy The News را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Buy The News را بررسی کنید!

NEWS به ارزهای محلی

توکنومیکس Buy The News (NEWS)

درک، توکنومیکس Buy The News (NEWS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NEWS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Buy The News (NEWS)

امروز Buy The News (NEWS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای NEWS به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی NEWS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی NEWS نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Buy The News چقدر است؟
ارزش بازار NEWS برابر است با $ 6.38K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش NEWS چقدر است؟
عرضه در گردش NEWS برابر است با 999.98M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت NEWS چقدر بوده است؟
NEWS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت NEWS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
NEWS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات NEWS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NEWS برابر است با -- USD.
آیا NEWS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد NEWS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NEWS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:49:37 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Buy The News (NEWS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,022.57
$114,022.57$114,022.57

-0.82%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,101.55
$4,101.55$4,101.55

-1.71%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04846
$0.04846$0.04846

-13.01%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.02
$200.02$200.02

-0.04%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4109
$4.4109$4.4109

-14.94%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,101.55
$4,101.55$4,101.55

-1.71%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,022.57
$114,022.57$114,022.57

-0.82%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.02
$200.02$200.02

-0.04%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6399
$2.6399$2.6399

-0.80%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,129.50
$1,129.50$1,129.50

-1.23%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000005551
$0.0000000000000005551$0.0000000000000005551

+4,992.66%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1671
$0.1671$0.1671

+234.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04478
$0.04478$0.04478

+123.90%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000212
$0.0000000000212$0.0000000000212

+107.84%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03660
$0.03660$0.03660

+96.56%