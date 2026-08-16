قیمت امروز Butthole Coin

قیمت لحظه‌ ای Butthole Coin (BUTTHOLE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BUTTHOLE به USD برابر با $ 0 برای هر BUTTHOLE می‌ باشد.

توکن Butthole Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 328,602 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M BUTTHOLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BUTTHOLE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.133071 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BUTTHOLE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان -3.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 37.91K رسیده است.

اطلاعات بازار Butthole Coin (BUTTHOLE)

ارزش بازار $ 328.60K$ 328.60K $ 328.60K حجم (24 ساعته) $ 37.91K$ 37.91K $ 37.91K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 328.60K$ 328.60K $ 328.60K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,991,959.0 999,991,959.0 999,991,959.0

ارزش بازار فعلی Butthole Coin برابر است با $ 328.60K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 37.91K. عرضه در گردش BUTTHOLE برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999991959.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 328.60K است.