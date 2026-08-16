قیمت امروز Burnie Senders

قیمت لحظه‌ ای Burnie Senders (BURNIE) در حال حاضر برابر با $ 0.00132118 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BURNIE به USD برابر با $ 0.00132118 برای هر BURNIE می‌ باشد.

توکن Burnie Senders در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,280,279 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 969.66M BURNIE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BURNIE در بازه‌ ای بین $ 0.00129491 (حداقل) و $ 0.00140432 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0244791 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00126688 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BURNIE طی یک ساعت گذشته به میزان +1.95% و در هفت روز اخیر به میزان -16.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 370.92K رسیده است.

اطلاعات بازار Burnie Senders (BURNIE)

ارزش بازار $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M حجم (24 ساعته) $ 370.92K$ 370.92K $ 370.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M سرمایه در گردش 969.66M 969.66M 969.66M عرضه کل 969,657,718.487558 969,657,718.487558 969,657,718.487558

ارزش بازار فعلی Burnie Senders برابر است با $ 1.28M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 370.92K. عرضه در گردش BURNIE برابر است با 969.66M، و عرضه کل آن 969657718.487558 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.28M است.