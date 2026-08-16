قیمت امروز Burn Reward Systeam

قیمت لحظه‌ ای Burn Reward Systeam (BURN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BURN به USD برابر با $ 0 برای هر BURN می‌ باشد.

توکن Burn Reward Systeam در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,841.79 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 33.39M BURN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BURN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02161275 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BURN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -5.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 199.73 رسیده است.

اطلاعات بازار Burn Reward Systeam (BURN)

ارزش بازار $ 13.84K$ 13.84K $ 13.84K حجم (24 ساعته) $ 199.73$ 199.73 $ 199.73 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 45.34K$ 45.34K $ 45.34K سرمایه در گردش 33.39M 33.39M 33.39M عرضه کل 108,414,590.6631 108,414,590.6631 108,414,590.6631

ارزش بازار فعلی Burn Reward Systeam برابر است با $ 13.84K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 199.73. عرضه در گردش BURN برابر است با 33.39M، و عرضه کل آن 108414590.6631 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 45.34K است.