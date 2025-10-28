Burger MoneyBURGERS چیست

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base. Burger Money earns "dev rev" from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry. The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

پیش‌ بینی قیمت Burger Money (USD)

ارزش Burger Money (BURGERS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Burger Money (BURGERS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Burger Money را بررسی کنید.

BURGERS به ارزهای محلی

توکنومیکس Burger Money (BURGERS)

درک، توکنومیکس Burger Money (BURGERS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BURGERS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Burger Money (BURGERS) امروز Burger Money (BURGERS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BURGERS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BURGERS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BURGERS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Burger Money چقدر است؟ ارزش بازار BURGERS برابر است با $ 62.95K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BURGERS چقدر است؟ عرضه در گردش BURGERS برابر است با 91.63B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BURGERS چقدر بوده است؟ BURGERS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BURGERS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BURGERS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BURGERS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BURGERS برابر است با -- USD . آیا BURGERS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BURGERS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BURGERS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Burger Money (BURGERS)