قیمت لحظه‌ ای Burger Money امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BURGERS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BURGERS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Burger Money (BURGERS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BURGERS به USD:

+13.50%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است.
نمودار قیمت لحظه ای Burger Money (BURGERS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:35:44 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Burger Money (BURGERS) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای Burger Money (BURGERS) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، BURGERS در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BURGERS برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BURGERS در یک ساعت گذشته -0.16%، در 24 ساعت گذشته +6.37% و در 7 روز گذشته +12.73% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Burger Money (BURGERS)

ارزش بازار فعلی Burger Money برابر است با $ 62.95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BURGERS برابر است با 91.63B، و عرضه کل آن 91633357230.0502 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 62.95K است.

تاریخچه قیمت Burger Money (BURGERS) به واحد USD

Burger MoneyBURGERS چیست

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base.

Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry.

The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Burger Money (BURGERS)

پیش‌ بینی قیمت Burger Money (USD)

ارزش Burger Money (BURGERS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Burger Money (BURGERS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Burger Money را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Burger Money را بررسی کنید!

توکنومیکس Burger Money (BURGERS)

درک، توکنومیکس Burger Money (BURGERS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BURGERS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Burger Money (BURGERS)

امروز Burger Money (BURGERS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BURGERS به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BURGERS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BURGERS نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Burger Money چقدر است؟
ارزش بازار BURGERS برابر است با $ 62.95K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BURGERS چقدر است؟
عرضه در گردش BURGERS برابر است با 91.63B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BURGERS چقدر بوده است؟
BURGERS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BURGERS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BURGERS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات BURGERS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BURGERS برابر است با -- USD.
آیا BURGERS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BURGERS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BURGERS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:35:44 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

