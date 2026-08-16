قیمت امروز bullwifhat

قیمت لحظه‌ ای bullwifhat (BULLWIF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BULLWIF به USD برابر با $ 0 برای هر BULLWIF می‌ باشد.

توکن bullwifhat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,415.59 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 995.14M BULLWIF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BULLWIF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BULLWIF طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار bullwifhat (BULLWIF)

ارزش بازار $ 17.42K$ 17.42K $ 17.42K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.42K$ 17.42K $ 17.42K سرمایه در گردش 995.14M 995.14M 995.14M عرضه کل 995,143,848.567947 995,143,848.567947 995,143,848.567947

ارزش بازار فعلی bullwifhat برابر است با $ 17.42K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BULLWIF برابر است با 995.14M، و عرضه کل آن 995143848.567947 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.42K است.