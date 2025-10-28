Bullish DegenBULLISH چیست

Bullish Degen (BULLISH) is a community-driven meme token on Solana that represents the optimistic and risk-taking spirit of crypto culture. The project’s purpose is to unite holders around the shared mantra of “staying bullish” regardless of market conditions. Its utility is cultural and social: driving engagement through memes, community events, and digital identity as a “bullish degen” within the Solana ecosystem. Bullish Degen (BULLISH) is a community-driven meme token on Solana that represents the optimistic and risk-taking spirit of crypto culture. The project’s purpose is to unite holders around the shared mantra of “staying bullish” regardless of market conditions. Its utility is cultural and social: driving engagement through memes, community events, and digital identity as a “bullish degen” within the Solana ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Bullish Degen (BULLISH) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Bullish Degen (USD)

ارزش Bullish Degen (BULLISH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bullish Degen (BULLISH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bullish Degen را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bullish Degen را بررسی کنید!

BULLISH به ارزهای محلی

توکنومیکس Bullish Degen (BULLISH)

درک، توکنومیکس Bullish Degen (BULLISH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BULLISH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bullish Degen (BULLISH) امروز Bullish Degen (BULLISH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BULLISH به واحد USD برابر است با 0.01214221 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BULLISH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01214221 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BULLISH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bullish Degen چقدر است؟ ارزش بازار BULLISH برابر است با $ 11.83M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BULLISH چقدر است؟ عرضه در گردش BULLISH برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BULLISH چقدر بوده است؟ BULLISH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01441729 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BULLISH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BULLISH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00120856 USD رسید. حجم معاملات BULLISH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BULLISH برابر است با -- USD . آیا BULLISH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BULLISH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BULLISH مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bullish Degen (BULLISH)