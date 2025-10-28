قیمت لحظه‌ ای Bullish Degen امروز برابر است با 0.01214221 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BULLISH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BULLISH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Bullish Degen امروز برابر است با 0.01214221 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BULLISH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BULLISH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Bullish Degen (BULLISH)

$0.01214221
+0.10%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Bullish Degen (BULLISH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:32:17 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Bullish Degen (BULLISH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01087096
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01441729
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01087096
$ 0.01441729
$ 0.01441729
$ 0.00120856
-0.78%

+0.10%

+23.42%

+23.42%

قیمت لحظه‌ ای Bullish Degen (BULLISH) برابر است با $0.01214221. در 24 ساعت گذشته، BULLISH در بازه قیمتی حداقل $ 0.01087096 تا حداکثر $ 0.01441729 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BULLISH برابر با $ 0.01441729 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00120856 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BULLISH در یک ساعت گذشته -0.78%، در 24 ساعت گذشته +0.10% و در 7 روز گذشته +23.42% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Bullish Degen (BULLISH)

$ 11.83M
--
$ 11.83M
1.00B
1,000,000,000.0
ارزش بازار فعلی Bullish Degen برابر است با $ 11.83M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BULLISH برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.83M است.

تاریخچه قیمت Bullish Degen (BULLISH) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Bullish Degen به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Bullish Degen به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Bullish Degen به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Bullish Degen به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.10%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Bullish DegenBULLISH چیست

Bullish Degen (BULLISH) is a community-driven meme token on Solana that represents the optimistic and risk-taking spirit of crypto culture. The project’s purpose is to unite holders around the shared mantra of “staying bullish” regardless of market conditions. Its utility is cultural and social: driving engagement through memes, community events, and digital identity as a “bullish degen” within the Solana ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Bullish Degen (BULLISH)

پیش‌ بینی قیمت Bullish Degen (USD)

ارزش Bullish Degen (BULLISH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bullish Degen (BULLISH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bullish Degen را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bullish Degen را بررسی کنید!

BULLISH به ارزهای محلی

توکنومیکس Bullish Degen (BULLISH)

درک، توکنومیکس Bullish Degen (BULLISH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BULLISH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bullish Degen (BULLISH)

امروز Bullish Degen (BULLISH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BULLISH به واحد USD برابر است با 0.01214221 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BULLISH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BULLISH نسبت به USD برابر است با $ 0.01214221. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Bullish Degen چقدر است؟
ارزش بازار BULLISH برابر است با $ 11.83M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BULLISH چقدر است؟
عرضه در گردش BULLISH برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BULLISH چقدر بوده است؟
BULLISH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01441729 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BULLISH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BULLISH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00120856 USD رسید.
حجم معاملات BULLISH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BULLISH برابر است با -- USD.
آیا BULLISH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BULLISH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BULLISH مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bullish Degen (BULLISH)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

