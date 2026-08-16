قیمت امروز budi

قیمت لحظه‌ ای budi (BUDI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 48.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BUDI به USD برابر با $ 0 برای هر BUDI می‌ باشد.

توکن budi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,130 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 973.09M BUDI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BUDI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BUDI طی یک ساعت گذشته به میزان -23.64% و در هفت روز اخیر به میزان -26.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار budi (BUDI)

ارزش بازار $ 20.13K$ 20.13K $ 20.13K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.13K$ 20.13K $ 20.13K سرمایه در گردش 973.09M 973.09M 973.09M عرضه کل 973,085,888.775965 973,085,888.775965 973,085,888.775965

ارزش بازار فعلی budi برابر است با $ 20.13K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BUDI برابر است با 973.09M، و عرضه کل آن 973085888.775965 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.13K است.