Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK چیست

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

BUCK به ارزهای محلی

توکنومیکس Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

درک، توکنومیکس Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BUCK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) امروز Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BUCK به واحد USD برابر است با 0.999557 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BUCK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.999557 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BUCK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bucket Protocol BUCK Stablecoin چقدر است؟ ارزش بازار BUCK برابر است با $ 38.17M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BUCK چقدر است؟ عرضه در گردش BUCK برابر است با 38.28M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BUCK چقدر بوده است؟ BUCK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.23 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BUCK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BUCK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BUCK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BUCK برابر است با -- USD . آیا BUCK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BUCK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BUCK مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)