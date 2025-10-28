قیمت لحظه‌ ای BTC Bull Token امروز برابر است با 0.00820489 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BTCBULL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BTCBULL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای BTC Bull Token امروز برابر است با 0.00820489 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BTCBULL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BTCBULL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو BTC Bull Token

قیمت BTC Bull Token (BTCBULL)

قیمت لحظه‌ ای 1 BTCBULL به USD:

$0.00820489
$0.00820489$0.00820489
-1.80%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای BTC Bull Token (BTCBULL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:48:55 (UTC+8)

اطلاعات قیمت BTC Bull Token (BTCBULL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00820489
$ 0.00820489$ 0.00820489
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.008383
$ 0.008383$ 0.008383
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00820489
$ 0.00820489$ 0.00820489

$ 0.008383
$ 0.008383$ 0.008383

$ 0.241602
$ 0.241602$ 0.241602

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-1.87%

+6.92%

+6.92%

قیمت لحظه‌ ای BTC Bull Token (BTCBULL) برابر است با $0.00820489. در 24 ساعت گذشته، BTCBULL در بازه قیمتی حداقل $ 0.00820489 تا حداکثر $ 0.008383 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BTCBULL برابر با $ 0.241602 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BTCBULL در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -1.87% و در 7 روز گذشته +6.92% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار BTC Bull Token (BTCBULL)

$ 820.49K
$ 820.49K$ 820.49K

--
----

$ 820.49K
$ 820.49K$ 820.49K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی BTC Bull Token برابر است با $ 820.49K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BTCBULL برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 820.49K است.

تاریخچه قیمت BTC Bull Token (BTCBULL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت BTC Bull Token به USD به میزان $ -0.000157076758398786 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت BTC Bull Token به USD به میزان $ +0.5990399206 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت BTC Bull Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت BTC Bull Token به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000157076758398786-1.87%
30 روز$ +0.5990399206+7,301.01%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

BTC Bull TokenBTCBULL چیست

BTC Bull Token is about rallying a community around Bitcoin’s long-term adoption and reflecting that conviction in concrete token mechanics. Rather than relying only on memes, the project sets public BTC price checkpoints and ties them to on-chain events that holders can verify. As BTC advances toward each milestone, $BTCBULL actions follow a published playbook: supply burns to create a deflationary effect and BTC airdrops to reward committed participants who meet eligibility criteria. The aim is not to forecast or guarantee performance, but to direct community energy into transparent, rule-driven moments that celebrate Bitcoin’s progress and give holders structured ways to participate in the narrative without making financial promises.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع BTC Bull Token (BTCBULL)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت BTC Bull Token (USD)

ارزش BTC Bull Token (BTCBULL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BTC Bull Token (BTCBULL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BTC Bull Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BTC Bull Token را بررسی کنید!

BTCBULL به ارزهای محلی

توکنومیکس BTC Bull Token (BTCBULL)

درک، توکنومیکس BTC Bull Token (BTCBULL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BTCBULL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BTC Bull Token (BTCBULL)

امروز BTC Bull Token (BTCBULL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BTCBULL به واحد USD برابر است با 0.00820489 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BTCBULL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BTCBULL نسبت به USD برابر است با $ 0.00820489. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار BTC Bull Token چقدر است؟
ارزش بازار BTCBULL برابر است با $ 820.49K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BTCBULL چقدر است؟
عرضه در گردش BTCBULL برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BTCBULL چقدر بوده است؟
BTCBULL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.241602 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BTCBULL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BTCBULL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات BTCBULL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BTCBULL برابر است با -- USD.
آیا BTCBULL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BTCBULL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BTCBULL مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BTC Bull Token (BTCBULL)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

