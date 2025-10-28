BTC Bull TokenBTCBULL چیست

BTC Bull Token is about rallying a community around Bitcoin's long-term adoption and reflecting that conviction in concrete token mechanics. Rather than relying only on memes, the project sets public BTC price checkpoints and ties them to on-chain events that holders can verify. As BTC advances toward each milestone, $BTCBULL actions follow a published playbook: supply burns to create a deflationary effect and BTC airdrops to reward committed participants who meet eligibility criteria. The aim is not to forecast or guarantee performance, but to direct community energy into transparent, rule-driven moments that celebrate Bitcoin's progress and give holders structured ways to participate in the narrative without making financial promises.

منبع BTC Bull Token (BTCBULL) وب سایت رسمی

BTCBULL به ارزهای محلی

توکنومیکس BTC Bull Token (BTCBULL)

درک، توکنومیکس BTC Bull Token (BTCBULL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BTCBULL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BTC Bull Token (BTCBULL) امروز BTC Bull Token (BTCBULL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BTCBULL به واحد USD برابر است با 0.00820489 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BTCBULL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00820489 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BTCBULL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BTC Bull Token چقدر است؟ ارزش بازار BTCBULL برابر است با $ 820.49K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BTCBULL چقدر است؟ عرضه در گردش BTCBULL برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BTCBULL چقدر بوده است؟ BTCBULL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.241602 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BTCBULL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BTCBULL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BTCBULL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BTCBULL برابر است با -- USD . آیا BTCBULL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BTCBULL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BTCBULL مراجعه کنید.

