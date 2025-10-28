Browsr AIBRWS چیست

Browser reimagined: AI agents that think, navigate, and act on your behalf. Meet Browsr your AI-powered browser for effortlessly exploring websites and blockchain data using simple language. ‣ Understands context, not just keywords ‣ Built-in VPN and zero-knowledge encryption ‣ Automates complex tasks in one step ‣ Blazing-fast edge computing ‣ Backed by Tier 1 KOLs & CEX listings ‣ Fueled by high-end marketing campaigns Browser reimagined: AI agents that think, navigate, and act on your behalf. Meet Browsr your AI-powered browser for effortlessly exploring websites and blockchain data using simple language. ‣ Understands context, not just keywords ‣ Built-in VPN and zero-knowledge encryption ‣ Automates complex tasks in one step ‣ Blazing-fast edge computing ‣ Backed by Tier 1 KOLs & CEX listings ‣ Fueled by high-end marketing campaigns

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Browsr AI (USD)

ارزش Browsr AI (BRWS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Browsr AI (BRWS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Browsr AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Browsr AI را بررسی کنید!

BRWS به ارزهای محلی

توکنومیکس Browsr AI (BRWS)

درک، توکنومیکس Browsr AI (BRWS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BRWS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Browsr AI (BRWS) امروز Browsr AI (BRWS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BRWS به واحد USD برابر است با 0.00352982 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BRWS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00352982 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BRWS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Browsr AI چقدر است؟ ارزش بازار BRWS برابر است با $ 17.88K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BRWS چقدر است؟ عرضه در گردش BRWS برابر است با 5.07M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BRWS چقدر بوده است؟ BRWS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04742989 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BRWS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BRWS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00327585 USD رسید. حجم معاملات BRWS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BRWS برابر است با -- USD . آیا BRWS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BRWS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BRWS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Browsr AI (BRWS)