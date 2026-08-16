قیمت امروز Brent on SOL

قیمت لحظه‌ ای Brent on SOL (BRENT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BRENT به USD برابر با $ 0 برای هر BRENT می‌ باشد.

توکن Brent on SOL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 166,836 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.87M BRENT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BRENT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01410698 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BRENT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 98.61 رسیده است.

اطلاعات بازار Brent on SOL (BRENT)

ارزش بازار $ 166.84K$ 166.84K $ 166.84K حجم (24 ساعته) $ 98.61$ 98.61 $ 98.61 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 166.84K$ 166.84K $ 166.84K سرمایه در گردش 998.87M 998.87M 998.87M عرضه کل 998,870,157.43252 998,870,157.43252 998,870,157.43252

ارزش بازار فعلی Brent on SOL برابر است با $ 166.84K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 98.61. عرضه در گردش BRENT برابر است با 998.87M، و عرضه کل آن 998870157.43252 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 166.84K است.