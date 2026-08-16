قیمت امروز Brasa Staked FOGO

قیمت لحظه‌ ای Brasa Staked FOGO (STFOGO) در حال حاضر برابر با $ 0.01293173 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STFOGO به USD برابر با $ 0.01293173 برای هر STFOGO می‌ باشد.

توکن Brasa Staked FOGO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 810,837 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 62.71M STFOGO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STFOGO در بازه‌ ای بین $ 0.01266797 (حداقل) و $ 0.01305048 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03649298 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0117084 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STFOGO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -2.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 48.02 رسیده است.

اطلاعات بازار Brasa Staked FOGO (STFOGO)

ارزش بازار $ 810.84K$ 810.84K $ 810.84K حجم (24 ساعته) $ 48.02$ 48.02 $ 48.02 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 810.84K$ 810.84K $ 810.84K سرمایه در گردش 62.71M 62.71M 62.71M عرضه کل 62,713,464.02693081 62,713,464.02693081 62,713,464.02693081

ارزش بازار فعلی Brasa Staked FOGO برابر است با $ 810.84K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 48.02. عرضه در گردش STFOGO برابر است با 62.71M، و عرضه کل آن 62713464.02693081 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 810.84K است.