قیمت لحظه‌ ای bozo the bull امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BOZO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BOZO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو bozo the bull

قیمت bozo the bull (BOZO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BOZO به USD:

--
----
-3.10%1D
mexc
USD
نمودار قیمت لحظه ای bozo the bull (BOZO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:48:13 (UTC+8)

اطلاعات قیمت bozo the bull (BOZO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106071
$ 0.00106071$ 0.00106071

$ 0
$ 0$ 0

-0.70%

-3.16%

-3.93%

-3.93%

قیمت لحظه‌ ای bozo the bull (BOZO) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، BOZO در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BOZO برابر با $ 0.00106071 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BOZO در یک ساعت گذشته -0.70%، در 24 ساعت گذشته -3.16% و در 7 روز گذشته -3.93% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار bozo the bull (BOZO)

$ 12.36K
$ 12.36K$ 12.36K

--
----

$ 12.36K
$ 12.36K$ 12.36K

999.75M
999.75M 999.75M

999,752,425.19247
999,752,425.19247 999,752,425.19247

ارزش بازار فعلی bozo the bull برابر است با $ 12.36K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BOZO برابر است با 999.75M، و عرضه کل آن 999752425.19247 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.36K است.

تاریخچه قیمت bozo the bull (BOZO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت bozo the bull به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت bozo the bull به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت bozo the bull به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت bozo the bull به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.16%
30 روز$ 0-34.24%
60 روز$ 0-59.95%
90 روز$ 0--

bozo the bullBOZO چیست

This is a meme coin project founded on the ideals of pure decentralization, without any predefined utility, corporate backing, or central leadership. It symbolizes a grassroots movement powered entirely by its fast-growing community. The token serves as a cultural icon in the Web3 space, representing freedom, digital identity, and collective creativity in an open ecosystem.

bozo the bull is solana’s favourite idiot.

منبع bozo the bull (BOZO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت bozo the bull (USD)

ارزش bozo the bull (BOZO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از bozo the bull (BOZO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت bozo the bull را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت bozo the bull را بررسی کنید!

BOZO به ارزهای محلی

توکنومیکس bozo the bull (BOZO)

درک، توکنومیکس bozo the bull (BOZO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BOZO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره bozo the bull (BOZO)

امروز bozo the bull (BOZO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BOZO به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BOZO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BOZO نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار bozo the bull چقدر است؟
ارزش بازار BOZO برابر است با $ 12.36K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BOZO چقدر است؟
عرضه در گردش BOZO برابر است با 999.75M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOZO چقدر بوده است؟
BOZO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00106071 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BOZO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BOZO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات BOZO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOZO برابر است با -- USD.
آیا BOZO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BOZO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOZO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:48:13 (UTC+8)

