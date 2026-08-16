قیمت امروز Bowyer App by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای Bowyer App by Virtuals (BOWYER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 48.89% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOWYER به USD برابر با $ 0 برای هر BOWYER می‌ باشد.

توکن Bowyer App by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,197 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B BOWYER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOWYER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00162273 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOWYER طی یک ساعت گذشته به میزان +4.80% و در هفت روز اخیر به میزان -71.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bowyer App by Virtuals (BOWYER)

ارزش بازار $ 27.20K$ 27.20K $ 27.20K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.20K$ 27.20K $ 27.20K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bowyer App by Virtuals برابر است با $ 27.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BOWYER برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.20K است.