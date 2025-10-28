قیمت لحظه‌ ای Botanix Staked Bitcoin امروز برابر است با 114,628 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STBTC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STBTC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Botanix Staked Bitcoin امروز برابر است با 114,628 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STBTC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STBTC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Botanix Staked Bitcoin

قیمت Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 STBTC به USD:

$114,628
-1.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Botanix Staked Bitcoin (STBTC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:56:24 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Botanix Staked Bitcoin (STBTC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 114,628
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 116,951
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 114,628

$ 116,951

$ 128,136

$ 105,793

-0.00%

-1.36%

+3.44%

+3.44%

قیمت لحظه‌ ای Botanix Staked Bitcoin (STBTC) برابر است با $114,628. در 24 ساعت گذشته، STBTC در بازه قیمتی حداقل $ 114,628 تا حداکثر $ 116,951 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STBTC برابر با $ 128,136 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 105,793 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، STBTC در یک ساعت گذشته -0.00%، در 24 ساعت گذشته -1.36% و در 7 روز گذشته +3.44% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

$ 11.34M

--
----

$ 11.34M

98.92

98.91701623482886

ارزش بازار فعلی Botanix Staked Bitcoin برابر است با $ 11.34M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STBTC برابر است با 98.92، و عرضه کل آن 98.91701623482886 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.34M است.

تاریخچه قیمت Botanix Staked Bitcoin (STBTC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Botanix Staked Bitcoin به USD به میزان $ -1,583.2070939187 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Botanix Staked Bitcoin به USD به میزان $ +4,162.5668036000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Botanix Staked Bitcoin به USD به میزان $ +2,879.1573272000 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Botanix Staked Bitcoin به USD به میزان $ -3,052.59626112915 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -1,583.2070939187-1.36%
30 روز$ +4,162.5668036000+3.63%
60 روز$ +2,879.1573272000+2.51%
90 روز$ -3,052.59626112915-2.59%

Botanix Staked BitcoinSTBTC چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Botanix Staked Bitcoin (USD)

ارزش Botanix Staked Bitcoin (STBTC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Botanix Staked Bitcoin (STBTC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Botanix Staked Bitcoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Botanix Staked Bitcoin را بررسی کنید!

STBTC به ارزهای محلی

توکنومیکس Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

درک، توکنومیکس Botanix Staked Bitcoin (STBTC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STBTC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

امروز Botanix Staked Bitcoin (STBTC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای STBTC به واحد USD برابر است با 114,628 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی STBTC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی STBTC نسبت به USD برابر است با $ 114,628. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Botanix Staked Bitcoin چقدر است؟
ارزش بازار STBTC برابر است با $ 11.34M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش STBTC چقدر است؟
عرضه در گردش STBTC برابر است با 98.92 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت STBTC چقدر بوده است؟
STBTC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 128,136 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت STBTC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
STBTC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 105,793 USD رسید.
حجم معاملات STBTC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STBTC برابر است با -- USD.
آیا STBTC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد STBTC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STBTC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:56:24 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

