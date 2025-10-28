Botanix Staked BitcoinSTBTC چیست

STBTC به ارزهای محلی

توکنومیکس Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

درک، توکنومیکس Botanix Staked Bitcoin (STBTC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STBTC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Botanix Staked Bitcoin (STBTC) امروز Botanix Staked Bitcoin (STBTC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STBTC به واحد USD برابر است با 114,628 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STBTC نسبت به USD چقدر است؟ $ 114,628 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STBTC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Botanix Staked Bitcoin چقدر است؟ ارزش بازار STBTC برابر است با $ 11.34M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STBTC چقدر است؟ عرضه در گردش STBTC برابر است با 98.92 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STBTC چقدر بوده است؟ STBTC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 128,136 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STBTC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STBTC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 105,793 USD رسید. حجم معاملات STBTC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STBTC برابر است با -- USD . آیا STBTC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STBTC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STBTC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Botanix Staked Bitcoin (STBTC)