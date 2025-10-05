قیمت لحظه‌ ای Boss Burger امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BOSSBURGER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BOSSBURGER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Boss Burger امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BOSSBURGER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BOSSBURGER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:59:28 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Boss Burger (BOSSBURGER) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای Boss Burger (BOSSBURGER) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، BOSSBURGER در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BOSSBURGER برابر با $ 0.00154863 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BOSSBURGER در یک ساعت گذشته +0.80%، در 24 ساعت گذشته +2.90% و در 7 روز گذشته +26.08% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Boss Burger (BOSSBURGER)

ارزش بازار فعلی Boss Burger برابر است با $ 86.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BOSSBURGER برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 86.31K است.

تاریخچه قیمت Boss Burger (BOSSBURGER) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Boss Burger به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Boss Burger به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Boss Burger به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Boss Burger به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+2.90%
30 روز$ 0-26.84%
60 روز$ 0-77.64%
90 روز$ 0--

Boss BurgerBOSSBURGER چیست

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.

Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.

We are building one order at a time.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Boss Burger (BOSSBURGER)

پیش‌ بینی قیمت Boss Burger (USD)

ارزش Boss Burger (BOSSBURGER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Boss Burger (BOSSBURGER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Boss Burger را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Boss Burger را بررسی کنید!

توکنومیکس Boss Burger (BOSSBURGER)

درک، توکنومیکس Boss Burger (BOSSBURGER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BOSSBURGER بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Boss Burger (BOSSBURGER)

امروز Boss Burger (BOSSBURGER) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BOSSBURGER به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BOSSBURGER نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BOSSBURGER نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Boss Burger چقدر است؟
ارزش بازار BOSSBURGER برابر است با $ 86.31K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BOSSBURGER چقدر است؟
عرضه در گردش BOSSBURGER برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOSSBURGER چقدر بوده است؟
BOSSBURGER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00154863 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BOSSBURGER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BOSSBURGER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات BOSSBURGER چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOSSBURGER برابر است با -- USD.
آیا BOSSBURGER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BOSSBURGER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOSSBURGER مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:59:28 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Boss Burger (BOSSBURGER)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.