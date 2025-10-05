Boss BurgerBOSSBURGER چیست

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain. Here at #bossburger we're building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone's invited. We are building one order at a time.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Boss Burger (BOSSBURGER) امروز Boss Burger (BOSSBURGER) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BOSSBURGER به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BOSSBURGER نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BOSSBURGER نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Boss Burger چقدر است؟ ارزش بازار BOSSBURGER برابر است با $ 86.31K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BOSSBURGER چقدر است؟ عرضه در گردش BOSSBURGER برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOSSBURGER چقدر بوده است؟ BOSSBURGER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00154863 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BOSSBURGER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BOSSBURGER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BOSSBURGER چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOSSBURGER برابر است با -- USD . آیا BOSSBURGER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BOSSBURGER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOSSBURGER مراجعه کنید.

