قیمت امروز Book of Ethereum

قیمت لحظه‌ ای Book of Ethereum (BOOE) در حال حاضر برابر با $ 0.02450255 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOOE به USD برابر با $ 0.02450255 برای هر BOOE می‌ باشد.

توکن Book of Ethereum در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,450,556 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M BOOE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOOE در بازه‌ ای بین $ 0.02388489 (حداقل) و $ 0.02461376 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.784594 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00692796 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOOE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -17.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.76K رسیده است.

اطلاعات بازار Book of Ethereum (BOOE)

ارزش بازار $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M حجم (24 ساعته) $ 4.76K$ 4.76K $ 4.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Book of Ethereum برابر است با $ 2.45M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.76K. عرضه در گردش BOOE برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.45M است.