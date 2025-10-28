Bonkers Meme TokenBNKRS چیست

Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility. Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it's a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.

پیش‌ بینی قیمت Bonkers Meme Token (USD)

ارزش Bonkers Meme Token (BNKRS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bonkers Meme Token (BNKRS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bonkers Meme Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bonkers Meme Token را بررسی کنید!

BNKRS به ارزهای محلی

توکنومیکس Bonkers Meme Token (BNKRS)

درک، توکنومیکس Bonkers Meme Token (BNKRS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BNKRS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bonkers Meme Token (BNKRS) امروز Bonkers Meme Token (BNKRS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BNKRS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BNKRS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BNKRS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bonkers Meme Token چقدر است؟ ارزش بازار BNKRS برابر است با $ 68.41K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BNKRS چقدر است؟ عرضه در گردش BNKRS برابر است با 566.33M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BNKRS چقدر بوده است؟ BNKRS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00153231 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BNKRS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BNKRS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BNKRS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BNKRS برابر است با -- USD . آیا BNKRS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BNKRS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BNKRS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bonkers Meme Token (BNKRS)