Bonk IndexBNKK چیست

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

ارزش Bonk Index (BNKK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bonk Index (BNKK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟

درک، توکنومیکس Bonk Index (BNKK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bonk Index (BNKK) امروز Bonk Index (BNKK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BNKK به واحد USD برابر است با 0.00001173 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BNKK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00001173 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BNKK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bonk Index چقدر است؟ ارزش بازار BNKK برابر است با $ 11.73K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BNKK چقدر است؟ عرضه در گردش BNKK برابر است با 999.91M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BNKK چقدر بوده است؟ BNKK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00264481 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BNKK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BNKK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001125 USD رسید. حجم معاملات BNKK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BNKK برابر است با -- USD . آیا BNKK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BNKK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BNKK مراجعه کنید.

