قیمت لحظه‌ ای Bonk Index امروز برابر است با 0.00001173 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BNKK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BNKK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Bonk Index (BNKK)

قیمت لحظه‌ ای 1 BNKK به USD:

اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند.
نمودار قیمت لحظه ای Bonk Index (BNKK)
اطلاعات قیمت Bonk Index (BNKK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00001164
$ 0.00001164$ 0.00001164
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00001191
$ 0.00001191$ 0.00001191
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00001164
$ 0.00001164$ 0.00001164

$ 0.00001191
$ 0.00001191$ 0.00001191

$ 0.00264481
$ 0.00264481$ 0.00264481

$ 0.00001125
$ 0.00001125$ 0.00001125

--

-1.48%

-17.08%

-17.08%

قیمت لحظه‌ ای Bonk Index (BNKK) برابر است با $0.00001173. در 24 ساعت گذشته، BNKK در بازه قیمتی حداقل $ 0.00001164 تا حداکثر $ 0.00001191 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BNKK برابر با $ 0.00264481 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00001125 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BNKK در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -1.48% و در 7 روز گذشته -17.08% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Bonk Index (BNKK)

$ 11.73K
$ 11.73K$ 11.73K

--
----

$ 11.73K
$ 11.73K$ 11.73K

999.91M
999.91M 999.91M

999,910,524.574791
999,910,524.574791 999,910,524.574791

ارزش بازار فعلی Bonk Index برابر است با $ 11.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BNKK برابر است با 999.91M، و عرضه کل آن 999910524.574791 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.73K است.

تاریخچه قیمت Bonk Index (BNKK) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Bonk Index به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Bonk Index به USD به میزان $ -0.0000072485 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Bonk Index به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Bonk Index به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.48%
30 روز$ -0.0000072485-61.79%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Bonk IndexBNKK چیست

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

پیش‌ بینی قیمت Bonk Index (USD)

ارزش Bonk Index (BNKK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bonk Index (BNKK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bonk Index را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bonk Index را بررسی کنید!

BNKK به ارزهای محلی

توکنومیکس Bonk Index (BNKK)

درک، توکنومیکس Bonk Index (BNKK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BNKK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bonk Index (BNKK)

امروز Bonk Index (BNKK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BNKK به واحد USD برابر است با 0.00001173 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BNKK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BNKK نسبت به USD برابر است با $ 0.00001173. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Bonk Index چقدر است؟
ارزش بازار BNKK برابر است با $ 11.73K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BNKK چقدر است؟
عرضه در گردش BNKK برابر است با 999.91M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BNKK چقدر بوده است؟
BNKK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00264481 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BNKK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BNKK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001125 USD رسید.
حجم معاملات BNKK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BNKK برابر است با -- USD.
آیا BNKK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BNKK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BNKK مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

