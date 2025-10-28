Bodhi The InuBODHI چیست

$BODHI impressed the world with his sleek style. Sadly he crossed that rainbow bridge in 2024. Now his legacy lives on forever in #memecoin fashion on #ethereum. $BODHI is the most stylish #ShibaInu to ever live! With over 300k followers on Instagram and brand deals worldwide, he took the world by storm with his impeccable fashion and charm. His legacy continues on #Ethereum! $BODHI is The Most Stylish Shiba Inu In The World

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bodhi The Inu (BODHI) امروز Bodhi The Inu (BODHI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BODHI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BODHI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BODHI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bodhi The Inu چقدر است؟ ارزش بازار BODHI برابر است با $ 5.07K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BODHI چقدر است؟ عرضه در گردش BODHI برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BODHI چقدر بوده است؟ BODHI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.176105 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BODHI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BODHI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BODHI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BODHI برابر است با -- USD . آیا BODHI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BODHI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BODHI مراجعه کنید.

