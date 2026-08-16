قیمت امروز BNBet

قیمت لحظه‌ ای BNBet (BNBET) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BNBET به USD برابر با $ 0 برای هر BNBET می‌ باشد.

توکن BNBet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,732.7 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 950.00M BNBET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BNBET در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00297601 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BNBET طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +2.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BNBet (BNBET)

ارزش بازار $ 9.73K$ 9.73K $ 9.73K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.73K$ 9.73K $ 9.73K سرمایه در گردش 950.00M 950.00M 950.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BNBet برابر است با $ 9.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BNBET برابر است با 950.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.73K است.