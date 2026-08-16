قیمت امروز BNB Wallstreet Bull

قیمت لحظه‌ ای BNB Wallstreet Bull (WBULL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WBULL به USD برابر با $ 0 برای هر WBULL می‌ باشد.

توکن BNB Wallstreet Bull در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,902.27 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B WBULL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WBULL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01251159 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WBULL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +3.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BNB Wallstreet Bull (WBULL)

ارزش بازار $ 18.90K$ 18.90K $ 18.90K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.90K$ 18.90K $ 18.90K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BNB Wallstreet Bull برابر است با $ 18.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WBULL برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.90K است.