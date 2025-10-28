BNB GOATBGOAT چیست

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

پیش‌ بینی قیمت BNB GOAT (USD)

ارزش BNB GOAT (BGOAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BNB GOAT (BGOAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BNB GOAT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BNB GOAT را بررسی کنید!

BGOAT به ارزهای محلی

توکنومیکس BNB GOAT (BGOAT)

درک، توکنومیکس BNB GOAT (BGOAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BGOAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BNB GOAT (BGOAT) امروز BNB GOAT (BGOAT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BGOAT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BGOAT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BGOAT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BNB GOAT چقدر است؟ ارزش بازار BGOAT برابر است با $ 88.33K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BGOAT چقدر است؟ عرضه در گردش BGOAT برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BGOAT چقدر بوده است؟ BGOAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BGOAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BGOAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BGOAT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BGOAT برابر است با -- USD . آیا BGOAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BGOAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BGOAT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BNB GOAT (BGOAT)