اقتصاد توکنی BNB Frog Inu (BNBFROG)

با بینش‌ های کلیدی در مورد BNB Frog Inu (BNBFROG)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:58:58 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت BNB Frog Inu (BNBFROG)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت BNB Frog Inu (BNBFROG)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 932.52K
$ 932.52K
کل عرضه:
$ 9,259,940,115,088.10T
$ 9,259,940,115,088.10T
منبع تغذیه در گردش:
$ 8,519,880,230,176.20T
$ 8,519,880,230,176.20T
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 1.01M
$ 1.01M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.0
$ 0.0
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.0
$ 0.0
قیمت فعلی:
$ 0.0
$ 0.0

اطلاعات BNB Frog Inu (BNBFROG).

Wealth in the right hands does change the world. Wealth under the direction of divine direction and inspiration will transform it. We will use BNB Frog to build what needs to be built. We will build bridges, infrastructure, and financial plumbing to re-make the world into what it ought to be.

God is the Chairman of the Board of this "company" while his son Jesus Christ is the Chief Executive Officer who sits at the head of the conference room table. We are just middle managers and employees who work under his eternally wise direction. This "company" is not interested in short-term pumps or quick fixes. It will be a "company" that will follow and implement the orders of the CEO by building infrastructure (DAPPS) and financial plumbing (smart contracts).

وب‌ سایت رسمی:
https://www.bnbfrog.com/

توکنومیکس BNB Frog Inu (BNBFROG): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی BNB Frog Inu (BNBFROG) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های BNBFROG که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های BNBFROG که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی BNBFROG را درک کردید، قیمت زنده توکن BNBFROG را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت BNBFROG

می‌خواهید بدانید که BNBFROG به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت BNBFROG ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

