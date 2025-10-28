BluntBLUNT چیست

$BLUNT is the first certified runner on bunt.fun, and we're not just another meme coin, we know how to roll up and smoke the competition. $BLUNT is the first certified runner on bunt.fun, and we're not just another meme coin, we know how to roll up and smoke the competition.

پیش‌ بینی قیمت Blunt (USD)

BLUNT به ارزهای محلی

توکنومیکس Blunt (BLUNT)

درک، توکنومیکس Blunt (BLUNT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BLUNT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Blunt (BLUNT) امروز Blunt (BLUNT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BLUNT به واحد USD برابر است با 0.00001007 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BLUNT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00001007 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BLUNT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Blunt چقدر است؟ ارزش بازار BLUNT برابر است با $ 10.01K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BLUNT چقدر است؟ عرضه در گردش BLUNT برابر است با 993.75M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BLUNT چقدر بوده است؟ BLUNT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00133089 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BLUNT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BLUNT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000939 USD رسید. حجم معاملات BLUNT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BLUNT برابر است با -- USD . آیا BLUNT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BLUNT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BLUNT مراجعه کنید.

