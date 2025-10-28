قیمت لحظه‌ ای Blood Crystal امروز برابر است با 0.00318924 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Blood Crystal امروز برابر است با 0.00318924 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Blood Crystal (BC)

قیمت لحظه‌ ای 1 BC به USD:

$0.00318924
+21.60%1D
نمودار قیمت لحظه ای Blood Crystal (BC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:56:10 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Blood Crystal (BC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00256782
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00319515
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00256782
$ 0.00319515
$ 0.092679
$ 0.00256782
+1.61%

+21.65%

+13.49%

+13.49%

قیمت لحظه‌ ای Blood Crystal (BC) برابر است با $0.00318924. در 24 ساعت گذشته، BC در بازه قیمتی حداقل $ 0.00256782 تا حداکثر $ 0.00319515 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BC برابر با $ 0.092679 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00256782 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BC در یک ساعت گذشته +1.61%، در 24 ساعت گذشته +21.65% و در 7 روز گذشته +13.49% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Blood Crystal (BC)

$ 2.69M
--
$ 2.69M
844.04M
844,043,746.0000001
ارزش بازار فعلی Blood Crystal برابر است با $ 2.69M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BC برابر است با 844.04M، و عرضه کل آن 844043746.0000001 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.69M است.

تاریخچه قیمت Blood Crystal (BC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Blood Crystal به USD به میزان $ +0.00056765 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Blood Crystal به USD به میزان $ -0.0023400570 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Blood Crystal به USD به میزان $ -0.0025580874 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Blood Crystal به USD به میزان $ -0.01450989767655478 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00056765+21.65%
30 روز$ -0.0023400570-73.37%
60 روز$ -0.0025580874-80.20%
90 روز$ -0.01450989767655478-81.98%

Blood CrystalBC چیست

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

پیش‌ بینی قیمت Blood Crystal (USD)

ارزش Blood Crystal (BC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Blood Crystal (BC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Blood Crystal را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Blood Crystal را بررسی کنید!

BC به ارزهای محلی

توکنومیکس Blood Crystal (BC)

درک، توکنومیکس Blood Crystal (BC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Blood Crystal (BC)

امروز Blood Crystal (BC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BC به واحد USD برابر است با 0.00318924 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BC نسبت به USD برابر است با $ 0.00318924. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Blood Crystal چقدر است؟
ارزش بازار BC برابر است با $ 2.69M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BC چقدر است؟
عرضه در گردش BC برابر است با 844.04M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BC چقدر بوده است؟
BC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.092679 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00256782 USD رسید.
حجم معاملات BC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BC برابر است با -- USD.
آیا BC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BC مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Blood Crystal (BC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

