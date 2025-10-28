قیمت Blood Crystal (BC)
قیمت لحظه ای Blood Crystal (BC) برابر است با $0.00318924. در 24 ساعت گذشته، BC در بازه قیمتی حداقل $ 0.00256782 تا حداکثر $ 0.00319515 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BC برابر با $ 0.092679 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00256782 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، BC در یک ساعت گذشته +1.61%، در 24 ساعت گذشته +21.65% و در 7 روز گذشته +13.49% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Blood Crystal برابر است با $ 2.69M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BC برابر است با 844.04M، و عرضه کل آن 844043746.0000001 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 2.69M است.
امروز، تغییر قیمت Blood Crystal به USD به میزان $ +0.00056765 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Blood Crystal به USD به میزان $ -0.0023400570 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Blood Crystal به USD به میزان $ -0.0025580874 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Blood Crystal به USD به میزان $ -0.01450989767655478 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ +0.00056765
|+21.65%
|30 روز
|$ -0.0023400570
|-73.37%
|60 روز
|$ -0.0025580874
|-80.20%
|90 روز
|$ -0.01450989767655478
|-81.98%
"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.
In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.
There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.
Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing
پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن ها، سریع ترین لیستینگ توکن ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره مند شوید!
ارزش Blood Crystal (BC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از Blood Crystal (BC) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت Blood Crystal را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت Blood Crystal را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس Blood Crystal (BC) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BC بیشتر بدانید!
