قیمت لحظه‌ ای BlockyBoy by Matt Furie امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BLOCKYBOY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BLOCKYBOY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای BlockyBoy by Matt Furie امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BLOCKYBOY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BLOCKYBOY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره BLOCKYBOY

اطلاعات قیمت BLOCKYBOY

وب‌سایت رسمی BLOCKYBOY

توکنومیکس BLOCKYBOY

پیش‌بینی قیمت BLOCKYBOY

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو BlockyBoy by Matt Furie

قیمت BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BLOCKYBOY به USD:

$0.00032454
$0.00032454$0.00032454
-36.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:33:00 (UTC+8)

اطلاعات قیمت BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00342977
$ 0.00342977$ 0.00342977

$ 0
$ 0$ 0

-8.91%

-36.39%

-64.20%

-64.20%

قیمت لحظه‌ ای BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، BLOCKYBOY در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BLOCKYBOY برابر با $ 0.00342977 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BLOCKYBOY در یک ساعت گذشته -8.91%، در 24 ساعت گذشته -36.39% و در 7 روز گذشته -64.20% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

$ 136.53K
$ 136.53K$ 136.53K

--
----

$ 136.53K
$ 136.53K$ 136.53K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

ارزش بازار فعلی BlockyBoy by Matt Furie برابر است با $ 136.53K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BLOCKYBOY برابر است با 420.69M، و عرضه کل آن 420690000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 136.53K است.

تاریخچه قیمت BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت BlockyBoy by Matt Furie به USD به میزان $ -0.00018569544042012 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت BlockyBoy by Matt Furie به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت BlockyBoy by Matt Furie به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت BlockyBoy by Matt Furie به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00018569544042012-36.39%
30 روز$ 0+22.70%
60 روز$ 0-73.55%
90 روز$ 0--

BlockyBoy by Matt FurieBLOCKYBOY چیست

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت BlockyBoy by Matt Furie (USD)

ارزش BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BlockyBoy by Matt Furie را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BlockyBoy by Matt Furie را بررسی کنید!

BLOCKYBOY به ارزهای محلی

توکنومیکس BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

درک، توکنومیکس BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BLOCKYBOY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

امروز BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BLOCKYBOY به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BLOCKYBOY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BLOCKYBOY نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار BlockyBoy by Matt Furie چقدر است؟
ارزش بازار BLOCKYBOY برابر است با $ 136.53K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BLOCKYBOY چقدر است؟
عرضه در گردش BLOCKYBOY برابر است با 420.69M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BLOCKYBOY چقدر بوده است؟
BLOCKYBOY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00342977 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BLOCKYBOY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BLOCKYBOY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات BLOCKYBOY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BLOCKYBOY برابر است با -- USD.
آیا BLOCKYBOY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BLOCKYBOY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BLOCKYBOY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:33:00 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,865.19
$113,865.19$113,865.19

-0.96%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,089.66
$4,089.66$4,089.66

-1.99%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05611
$0.05611$0.05611

+0.71%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.95
$199.95$199.95

-0.07%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2248
$4.2248$4.2248

-18.53%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,089.66
$4,089.66$4,089.66

-1.99%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,865.19
$113,865.19$113,865.19

-0.96%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.95
$199.95$199.95

-0.07%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6361
$2.6361$2.6361

-0.94%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,132.86
$1,132.86$1,132.86

-0.94%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001125
$0.001125$0.001125

+87.50%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001361
$0.0000000000000001361$0.0000000000000001361

+1,148.62%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1688
$0.1688$0.1688

+237.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04590
$0.04590$0.04590

+129.50%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000201
$0.0000000000201$0.0000000000201

+97.05%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03609
$0.03609$0.03609

+93.82%