Blin MetaverseBLIN چیست

Blin Metaverse is a decentralized and comprehensive NFT infrastructure based on Binance Smart Chain. Aims to reshape through IP,virtual social networking, NFT assets casting, right confirmation and value circulation on the chain ,to realize the comprehensive decentralized NFT infrastructure of diversified virtual reality interaction.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Blin Metaverse (BLIN) وب سایت رسمی