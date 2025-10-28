BizAutoBIZA چیست

BizAuto is a cryptocurrency that aims to revolutionize various industries through its innovative blockchain technology. It utilizes a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus algorithm and incorporates quantum random number technology to enhance security and transaction speed2. The BizAuto platform integrates AutoXML technology, allowing machines to recognize and share information autonomously, which facilitates the development of advanced AI systems2. Unlike many cryptocurrencies limited to value exchange or online gaming, BizAuto's applications span over 300 industrial sectors standardized by W3C, including e-commerce, education, finance, law, and media.

توکنومیکس BizAuto (BIZA)

درک، توکنومیکس BizAuto (BIZA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BIZA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BizAuto (BIZA) امروز BizAuto (BIZA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BIZA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BIZA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BIZA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BizAuto چقدر است؟ ارزش بازار BIZA برابر است با $ 627.79K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BIZA چقدر است؟ عرضه در گردش BIZA برابر است با 3.29B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BIZA چقدر بوده است؟ BIZA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0324594 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BIZA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BIZA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BIZA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BIZA برابر است با -- USD . آیا BIZA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BIZA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BIZA مراجعه کنید.

