قیمت امروز BitVault Signal

قیمت لحظه‌ ای BitVault Signal ($BV7X) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $BV7X به USD برابر با $ 0 برای هر $BV7X می‌ باشد.

توکن BitVault Signal در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 398,615 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B $BV7X می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $BV7X در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $BV7X طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -1.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BitVault Signal ($BV7X)

ارزش بازار $ 398.62K$ 398.62K $ 398.62K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 398.62K$ 398.62K $ 398.62K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BitVault Signal برابر است با $ 398.62K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $BV7X برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 398.62K است.