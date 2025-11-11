اقتصاد توکنی Bitcoin Limited Edition (BTCLE)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Bitcoin Limited Edition (BTCLE)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت Bitcoin Limited Edition (BTCLE)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات Bitcoin Limited Edition (BTCLE).
About BTCLE
What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.
Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE
Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years
Tokenomics & Liquidity
BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.
Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.
Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.
Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.
This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
توکنومیکس Bitcoin Limited Edition (BTCLE): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Bitcoin Limited Edition (BTCLE) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای BTCLE که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های BTCLE که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی BTCLE را درک کردید، قیمت زنده توکن BTCLE را بررسی کنید!
پیش بینی قیمت BTCLE
میخواهید بدانید که BTCLE به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت BTCLE ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
