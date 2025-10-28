قیمت Bitcoin Limited Edition (BTCLE)
قیمت لحظه ای Bitcoin Limited Edition (BTCLE) برابر است با $131.8. در 24 ساعت گذشته، BTCLE در بازه قیمتی حداقل $ 130.7 تا حداکثر $ 132.59 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BTCLE برابر با $ 137.88 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 125.09 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، BTCLE در یک ساعت گذشته -0.59%، در 24 ساعت گذشته -0.09% و در 7 روز گذشته -0.29% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Bitcoin Limited Edition برابر است با $ 26.40M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BTCLE برابر است با 200.28K، و عرضه کل آن 210000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 27.68M است.
امروز، تغییر قیمت Bitcoin Limited Edition به USD به میزان $ -0.1225071150225 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Bitcoin Limited Edition به USD به میزان $ +4.8855360400 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Bitcoin Limited Edition به USD به میزان $ +3.2526658400 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Bitcoin Limited Edition به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.1225071150225
|-0.09%
|30 روز
|$ +4.8855360400
|+3.71%
|60 روز
|$ +3.2526658400
|+2.47%
|90 روز
|$ 0
|--
About BTCLE
What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.
Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE
Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years
Tokenomics & Liquidity
BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.
Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.
Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.
Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.
This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن ها، سریع ترین لیستینگ توکن ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره مند شوید!
ارزش Bitcoin Limited Edition (BTCLE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از Bitcoin Limited Edition (BTCLE) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت Bitcoin Limited Edition را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت Bitcoin Limited Edition را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس Bitcoin Limited Edition (BTCLE) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BTCLE بیشتر بدانید!
