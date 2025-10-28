قیمت لحظه‌ ای Bitcoin Limited Edition امروز برابر است با 131.8 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BTCLE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BTCLE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Bitcoin Limited Edition امروز برابر است با 131.8 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BTCLE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BTCLE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BTCLE به USD:

$131.8
$131.8$131.8
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Bitcoin Limited Edition (BTCLE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:55:55 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Bitcoin Limited Edition (BTCLE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 130.7
$ 130.7$ 130.7
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 132.59
$ 132.59$ 132.59
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 130.7
$ 130.7$ 130.7

$ 132.59
$ 132.59$ 132.59

$ 137.88
$ 137.88$ 137.88

$ 125.09
$ 125.09$ 125.09

-0.59%

-0.09%

-0.29%

-0.29%

قیمت لحظه‌ ای Bitcoin Limited Edition (BTCLE) برابر است با $131.8. در 24 ساعت گذشته، BTCLE در بازه قیمتی حداقل $ 130.7 تا حداکثر $ 132.59 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BTCLE برابر با $ 137.88 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 125.09 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BTCLE در یک ساعت گذشته -0.59%، در 24 ساعت گذشته -0.09% و در 7 روز گذشته -0.29% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

$ 26.40M
$ 26.40M$ 26.40M

--
----

$ 27.68M
$ 27.68M$ 27.68M

200.28K
200.28K 200.28K

210,000.0
210,000.0 210,000.0

ارزش بازار فعلی Bitcoin Limited Edition برابر است با $ 26.40M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BTCLE برابر است با 200.28K، و عرضه کل آن 210000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.68M است.

تاریخچه قیمت Bitcoin Limited Edition (BTCLE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Bitcoin Limited Edition به USD به میزان $ -0.1225071150225 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Bitcoin Limited Edition به USD به میزان $ +4.8855360400 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Bitcoin Limited Edition به USD به میزان $ +3.2526658400 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Bitcoin Limited Edition به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.1225071150225-0.09%
30 روز$ +4.8855360400+3.71%
60 روز$ +3.2526658400+2.47%
90 روز$ 0--

Bitcoin Limited EditionBTCLE چیست

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

امروز Bitcoin Limited Edition (BTCLE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BTCLE به واحد USD برابر است با 131.8 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BTCLE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BTCLE نسبت به USD برابر است با $ 131.8. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Bitcoin Limited Edition چقدر است؟
ارزش بازار BTCLE برابر است با $ 26.40M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BTCLE چقدر است؟
عرضه در گردش BTCLE برابر است با 200.28K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BTCLE چقدر بوده است؟
BTCLE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 137.88 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BTCLE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BTCLE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 125.09 USD رسید.
حجم معاملات BTCLE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BTCLE برابر است با -- USD.
آیا BTCLE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BTCLE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BTCLE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:55:55 (UTC+8)

