قیمت امروز BITCOIN CASH ON BASE

قیمت لحظه‌ ای BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) در حال حاضر برابر با $ 0.00432594 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BCHB به USD برابر با $ 0.00432594 برای هر BCHB می‌ باشد.

توکن BITCOIN CASH ON BASE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 68,815 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 15.91M BCHB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BCHB در بازه‌ ای بین $ 0.00432456 (حداقل) و $ 0.00454755 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04203677 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00400165 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BCHB طی یک ساعت گذشته به میزان -0.84% و در هفت روز اخیر به میزان -5.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 372.94 رسیده است.

اطلاعات بازار BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)

ارزش بازار $ 68.82K$ 68.82K $ 68.82K حجم (24 ساعته) $ 372.94$ 372.94 $ 372.94 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 68.82K$ 68.82K $ 68.82K سرمایه در گردش 15.91M 15.91M 15.91M عرضه کل 15,907,306.364911238 15,907,306.364911238 15,907,306.364911238

ارزش بازار فعلی BITCOIN CASH ON BASE برابر است با $ 68.82K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 372.94. عرضه در گردش BCHB برابر است با 15.91M، و عرضه کل آن 15907306.364911238 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 68.82K است.