قیمت امروز Bitcoin Cash II

قیمت لحظه‌ ای Bitcoin Cash II (BCH2) در حال حاضر برابر با $ 0.01620486 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BCH2 به USD برابر با $ 0.01620486 برای هر BCH2 می‌ باشد.

توکن Bitcoin Cash II در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 62,225 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.84M BCH2 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BCH2 در بازه‌ ای بین $ 0.01420684 (حداقل) و $ 0.01818088 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.09942 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0098941 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BCH2 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.88% و در هفت روز اخیر به میزان +37.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.67K رسیده است.

اطلاعات بازار Bitcoin Cash II (BCH2)

ارزش بازار $ 62.23K$ 62.23K $ 62.23K حجم (24 ساعته) $ 10.67K$ 10.67K $ 10.67K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 340.30K$ 340.30K $ 340.30K سرمایه در گردش 3.84M 3.84M 3.84M عرضه کل 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bitcoin Cash II برابر است با $ 62.23K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.67K. عرضه در گردش BCH2 برابر است با 3.84M، و عرضه کل آن 21000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 340.30K است.