قیمت امروز Bitcoin Bank

قیمت لحظه‌ ای Bitcoin Bank (BTCBANK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BTCBANK به USD برابر با $ 0 برای هر BTCBANK می‌ باشد.

توکن Bitcoin Bank در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,700.84 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.91M BTCBANK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BTCBANK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BTCBANK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.27% و در هفت روز اخیر به میزان -7.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bitcoin Bank (BTCBANK)

ارزش بازار $ 11.70K$ 11.70K $ 11.70K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.70K$ 11.70K $ 11.70K سرمایه در گردش 999.91M 999.91M 999.91M عرضه کل 999,907,944.313247 999,907,944.313247 999,907,944.313247

ارزش بازار فعلی Bitcoin Bank برابر است با $ 11.70K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BTCBANK برابر است با 999.91M، و عرضه کل آن 999907944.313247 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.70K است.