قیمت امروز Big Brother Machi

قیمت لحظه‌ ای Big Brother Machi (MACHI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MACHI به USD برابر با $ 0 برای هر MACHI می‌ باشد.

توکن Big Brother Machi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 149,485 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 957.17M MACHI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MACHI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00258508 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MACHI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.59% و در هفت روز اخیر به میزان +9.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 91.22K رسیده است.

اطلاعات بازار Big Brother Machi (MACHI)

ارزش بازار $ 149.49K$ 149.49K $ 149.49K حجم (24 ساعته) $ 91.22K$ 91.22K $ 91.22K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 149.49K$ 149.49K $ 149.49K سرمایه در گردش 957.17M 957.17M 957.17M عرضه کل 957,169,829.674331 957,169,829.674331 957,169,829.674331

ارزش بازار فعلی Big Brother Machi برابر است با $ 149.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 91.22K. عرضه در گردش MACHI برابر است با 957.17M، و عرضه کل آن 957169829.674331 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 149.49K است.