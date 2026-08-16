قیمت امروز Big Ass Rewards Sendor

قیمت لحظه‌ ای Big Ass Rewards Sendor (BARS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BARS به USD برابر با $ 0 برای هر BARS می‌ باشد.

توکن Big Ass Rewards Sendor در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 117,900 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 648.43M BARS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BARS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BARS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.44% و در هفت روز اخیر به میزان -2.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 823.49 رسیده است.

اطلاعات بازار Big Ass Rewards Sendor (BARS)

ارزش بازار $ 117.90K$ 117.90K $ 117.90K حجم (24 ساعته) $ 823.49$ 823.49 $ 823.49 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 123.56K$ 123.56K $ 123.56K سرمایه در گردش 648.43M 648.43M 648.43M عرضه کل 995,077,006.232471 995,077,006.232471 995,077,006.232471

ارزش بازار فعلی Big Ass Rewards Sendor برابر است با $ 117.90K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 823.49. عرضه در گردش BARS برابر است با 648.43M، و عرضه کل آن 995077006.232471 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 123.56K است.