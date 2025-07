اطلاعات Bifrost Voucher MANTA (VMANTA).

vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost.

وب‌ سایت رسمی: https://app.bifrost.io/vstaking/vMANTA وایت پیپر https://docs.bifrost.io/for-builders/liquid-staking-slp/vmanta